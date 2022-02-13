حالة طقس 6 أيام مقبلة.. شبورة ونشاط للرياح في هذه المناطق

05:30 ص الأحد 13 فبراير 2022
حالة طقس 6 أيام مقبلة.. شبورة ونشاط للرياح في هذه المناطق

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأحد 13 فبراير 2022 إلى الجمعة 18 فبراير 2022، حيث يكون الطقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الأحد 13 فبراير 2022:
شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 4 الى 8 صباحًا تقريبًا).

- نشاط رياح على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 14 فبراير:
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 15 فبراير:
شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.

- نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

من الأربعاء 16 فبراير إلى الجمعة 18 فبراير 2022:
شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 4 الى 8 صباحًا تقريبًا.

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