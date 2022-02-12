الأرصاد: زيادة فترات سطوع الشمس نهارًا.. والأحد أكثر استقرارًا

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات في بورسعيد

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأحد سيكون أكثر استقرارًا في الأحوال الجوية.

وأضافت غانم لمصراوي، أن هناك زيادة في فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، ليكون الطقس معتدلًا خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه عند دخول فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليصبح طقس شديد البرودة ليلًا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

ولفتت إلى أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات.

وأكدت غانم، أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية:

تسجل القاهرة 20 درجة للعظمى و 11 درجة للصغرى، والإسكندرية 19 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، بينما تسجل الزقازيق 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وسوهاج تكون العظمى 23 والصغرى 6 درجات، وأسوان تسجل العظمى 26 والصغرى 11.