غير مسبوق.. متحف الحضارة يحطم الرقم القياسي للزوار منذ افتتاحه

07:38 م السبت 12 فبراير 2022
غير مسبوق.. متحف الحضارة يحطم الرقم القياسي للزوار منذ افتتاحه

زوار متحف الحضارة

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(مصراوي):

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط خلال يومي الجمعة والسبت، أكبر عدد لزائريه منذ افتتاحه في شهر أبريل الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المتحف شهد خلال اليومين الماضيين تدفق الزائرين بشكل ملحوظ حيث بلغ عددهم قرابة 12 ألف زائر، من جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى السائحين العرب والأجانب، ما يؤكد شغف مختلف اتجاهات الجمهور بما يتضمنه المتحف من قطع أثرية فريدة، ويشير في الوقت ذاته إلى وعي الجمهور المصري بحضارة بلادهم العريقة وآثار أجدادهم، وهو ما يحقق هدف المتحف كمؤسسة تعليمية وثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في أبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.

متحف الحضارة الفسطاط أحمد غنيم زيارة المتاحف

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