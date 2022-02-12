لجنة تحكيم مسابقة العمارة بجوائز فاروق حسني تختار المؤهلين للفوز

06:45 م السبت 12 فبراير 2022
لجنة تحكيم مسابقة العمارة بجوائز فاروق حسني تختار المؤهلين للفوز

لجنة تحكيم مسابقة العمارة بجوائز فاروق تختار المؤه

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(مصراوي):

اجتمع اليوم السبت، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة بجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسنى، ‎الدورة الثالثة، وذلك للتصويت على المشاريع المعمارية المقدمة طبقًا لمعايير التقييم (الابتكار وتكامل البرنامج الوظيفى - الخصوصية ومراعاة البعد الثقافى للمنطقة -كفاءة استخدام الموقع ومراعاة الظروف المناخية - استخدام نظم إنشاء اقتصادية - أسلوب عرض الفكرة التصميمية).

وتقدم للمسابقة عدد 65 متسابقًا بـ29 مشروعاً معمارياً من 8 محافظات على مستوى الجمهورية، وتضم مسابقة العمارة فى هذه الدورة، أعضاء لجنة التحكيم وهم: الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، المهندس الاستشارى محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، المهندس المعمارى حمدى السطوحى، استشارى تصميم مبانى عامة - خبير بالمجلس الدولى للمعالم والمواقع التراثية، مهندس المعماري حاتم السعيد.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 مائة ألف جنية مقسمة كالتالى: 50 ألف جنية الجائزة الأولى، 30 ألف جنيه الجائزة الثانية، 20 ألف جنيه الجائزة الثالثة، إضافة إلى جوائز تشجيعية يتم منح شهادات تقدير للمشروعات المتميزة.

وسوف يتم التواصل مع المعماريين المتأهلين فقط للمرحلة النهائية الفترة المقبلة وسيعلن عن أسماء الفائزين فى حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعى للفنانين والباحثين والمعماريين المتأهلين للمرحلة النهائية.

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