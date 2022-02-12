اليوم.. بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة حزب الوفد

03:15 م السبت 12 فبراير 2022
اليوم.. بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة حزب الوفد

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

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كتب- محمد نصار:

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، عملها اليوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في المقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل، على أن يستمر استقبال الراغبين في الترشح حتى نهاية الأسبوع.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا أمس الجمعة اتخذت خلاله عدة قرارات منظمة للتقدم للترشح في الانتخابات.

يُذكر أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس حزب الوفد، وتضم اللجنة فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة، نائب رئيس الحزب، وعباس حزين، سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل، سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة "الوفد"، وأيمن محمد سيد، سكرتير اللجنة.​

حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة

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