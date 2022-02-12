القوى العاملة: إجراءات جديدة للقادمين إلى لبنان اعتبارا من هذا التاريخ

كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إن الوزير محمد سعفان، تلقى تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وكشفت الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، تفاصيل التعميم المهم حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجاري.

وأوضحت شرين، أن التعميم يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل- ، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الالكتروني PASS.MOPH.GOV.LB // : https والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيدا للحصول على تصريح مرور MOPH PASS .

وأضافت الملحق العمالي، أن التعميم يشدد على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان -باستثناء الأطفال دون 12 سنة-، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الإنطلاق الأولى أو COVID-19 Antigen Rapid Test مع الزامية وجود رمز OR ضمنه وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى أن يقوموا بتحميل الفحص علي المنصة الخاصة بوزارة الصحة.

وأشارت شرين، إلى أنه على جميع الركاب القادمين إلي لبنان - باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل- أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي– بيروت، بحيث يقوموا مسبقا بدفع 30 دولارا بواسطة بطاقة ائتمان صادرة من لبنان بالعملة الوطنية أو دولية بالدولار، وذلك حصرا عبر المنصة الالكترونية، وللاستفسار أو المساعدة حول التسجيل علي المنصة الالكترونية.

وعلى جميع الركاب القادمين الذين خضعوا لفحص الـ PCR عند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الذي أجري في المطار، وسوف يتم إبلاغهم بنتيجته ما بين 24 و48 ساعة عبر رسالة نصية أو بالإمكان الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلي الرابط الالكتروني PASS.MOPH.GOV.LB //: https.

وفي حالة كانت نتيجة فحص الـ PCR إيجابية، يجب على الراكب الاتصال فورا على الخط الساخن لكورونا في وزارة الصحة العامة علي الرقم 1787، وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة.

وحددت الاستثناءات إعفاء الركاب بالقدوم إلي لبنان من إجراء فحص PCR أو COVID-19 Antigen Rapid Test في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل أي أن يكونوا قد تلقوا الجرعة الثانية والثالثة من أي لقاح COVID-19 أو جرعة كاملة من لقاح COVID-19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر، وعليهم أن يقوموا بتحميل الوثائق أو الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك علي المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول علي تصريح مرور MOPH PASS ، يخضعون لفحصPCR فور وصولهم إلي مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت.

كما يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع ، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الاسبوع التالي ، من إجراء فحص PCR أوCOVID-19 Antigen Rapid Test في البلدان التي يرغبون بالعودة منها ، ويخضعون فحص PCR فور وصولهم إلي مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

ويسمح لطواقم الطائرات القادمة والذين يدخلون إلي لبنان لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بعد إجراء فحص PCR وصولهم إلى المطار، عليهم التزام الحجر في أماكن إقامتهم طيلة فترة وجودهم في لبنان.

