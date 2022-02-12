حدث ليلاً| مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك.. ومقتل شخص إثر إطلاق نار بطريق الواحات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

61 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 2121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384158 حتى اليوم.

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انتخابات الزمالك.. مرتضى يفوز بمقعد الرئاسة لولاية ثالثة

فاز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على مقعد رئاسة القلعة البيضاء لولاية ثالثة على التوالي، بعد منافسة مع الثنائي أحمد سليمان وعمر هريدي، ليقود النادي من (2021) وحتى (2025).

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الحد الأدنى للأجور.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالقطاعين العام و الخاص

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريا، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص.

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عباس شراقي: هناك شك في قدرة إثيوبيا على التخزين الثالث بالسد الإثيوبي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك رفض مصري سوداني تجاه أي قرار أحادي من إثيوبيا بشأن تخزين أو ملء أو تشغل للسد الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد، مضيفًا: "الموقف المصري بشأن رفض للتشغيل الأحادي للسد واضح، رغم أن التشغيل في صالح مصر نظرًا لتمرير المياه عبر فتحات التوربينات".

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"مالحقتش أعمل حاجة".. حكاية ذبح "أمل" عارية الجسد بأوسيم

محاولات تضليل وإنكار لازما حديث شاب يبلغ من العمر 20 ربيعًا في أثناء مناقشته من قبل رجال المباحث حول اتهامه بقتل ابنة خاله ذبحها وتجريدها من ملابسها بمنطقة أوسيم شمال الجيزة.

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بسام راضي: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بقمة محيط واحد

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى مدينة بريست الفرنسية والمشاركة في قمة "محيط واحد".

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محاولة إسعافه لم تكف.. مقتل شخص إثر إطلاق نار بطريق الواحات

قتل شخص بالرصاص بطريق الواحات في حادث سرقة بالإكراه بنطاق محافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث إطلاق نار ووجود قتيل بالطريق المشار إليه.

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لا تخلعوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى بالبلاد سجلت ارتفاعًا اليوم الجمعة أعلى بحوالي درجتين مئويتين عن يوم أمس الخميس.

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الزراعة تكشف سبب استقرار أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 31 جنيهًا للكيلو الأبيض، ويصل للمستهلك بسعر يبدأ من 36 جنيهًا بحسب الأسواق بحسب ما أعلنت الغرفة التجارية.

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التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية صباح اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء وذلك بعد يوم واحد فقط من قيام المليشيات المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب غرب المملكة مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا من عدة جنسيات.

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الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة من كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم /الجمعة/، إن "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا تنتهي خلال العام الجاري في حال تطعيم 70% من سكان العالم.

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كندا تطالب رعاياها مغادرة أوكرانيا بسبب التهديدات الروسية

طالبت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، رعاياها في أوكرانيا، مغادرة البلاد؛ بسبب التهديدات الروسية المستمرة وخطر نشوب نزاع مسلح.

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الأمم المتحدة تؤكد إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها بأفغانستان

أكدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أنه تم إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها وكانا محتجزين سابقا من جانب جماعة (طالبان) الأفغانية.

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"سي دي سي": فعالية الجرعة المعززة ضد كورونا قوية لكنها تتراجع بعد 4 أشهر

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" الجمعة، أن الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد ـ 19" تظل فعالة ضد الفيروس، لكن هذه الفعالية تبدأ في التراجع في غضون نحو 4 أشهر.

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واشنطن تكشف موقفها من القتال ضد روسيا.. واتصال مرتقب بين بايدن وبوتين

أعلن جيك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا روسيا"، وأن الرئيس جو بايدن سيتصل هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في القريب العاجل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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