عمرة رجب.. تعرف على أسعار ملابس الإحرام قبل أيام من انطلاق أولى الرحلات

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كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في السفر إلى أداء العمرة، عن أسعار ملابس الإحرام -(رجال ونساء)- وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق اولى رحلات العمرة منتصف شهر فبراير الجاري الموافق شهر رجب لعام 1443 هجرية.

وكشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، أسعار الملابس بالنسبة للرجال والسيدات، موضحة أن أسعار ملابس المرأة والرجل في زيادة بمعدل 50% منذ شهرين تقريبا.

واستعرضت سماح في تصريح لمصراوي، أسعار ملابس الإحرام للرجال والسيدات على النحو التالي:

ملابس الرجال

تبدأ أسعار ملابس الإحرام الخاصة بالرجل من 80 و100 و150 جنيهًا، فأعلى حسب المقاس والمكان والخامة -( جلد طبيعي وصناعي)- بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المرتبطة بالمعتمر.

وتشمل ملابس الرجال إزار بشكير الإحرام، ويتكون من 6 قطع هي (الساتر - الحزام - الجلباب الأبيض - السروال الأبيض - البنطلون - الشبشب الأبيض).

ملابس المرأة

تبدأ أسعار ملابس الإحرام الخاصة بالمرأة من 70 و100 و150 جنيها فأعلى، فيما تبدأ أسعار الطرح من 15 و20 و30 جنيها فأعلى، حسب الخامة والأحذية، وهناك تخفيضات بنسبة 50% في الملابس والأحذية والحقائب، وكلها أسعار مناسبة للجميع.

وتشمل ملابس المرأة (العباية - البنطلون القطن - السروال الأبيض - الجوانتي - البونية - حذاء أبيض).

وأشارت سماح، إلى وجود عروض وتخفيضات بنسبة 50% على الملابس والحقائب والأحذية، بالتزامن مع الأوكازيون الشتوي، منوهة بأن أسعار الملابس تختلف حسب الخامات وهناك تصنيع منتج أول وثاني وثالث ورابع، وهناك تفاوت في الأسعار من مكان لآخر ومن محل لآخر.

ونصحت سماح، المواطنين، باستغلال الأوكازيون الشتوي والتخفيضات المطروحة حاليا بنسبة 50%، قائلة:"الفترة دي فيها أوكازيون وأسعار كويسة واللي يقدر يشتري أي حاجة محتاجها ما يترددش لأن ممكن العروض دي ميلقهاش بعد كده، والموسم ده استثنائي فيه بضايع كتير وفيه تخفيضات عالية جدا والناس قدامها فرصة تشتري وهي قلبها جامد وما تخافش".