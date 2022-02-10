طقس الأسبوع المقبل: شبورة ورياح.. وتحسن نسبي في هذا اليوم

08:41 م الخميس 10 فبراير 2022
طقس الأسبوع المقبل: شبورة ورياح.. وتحسن نسبي في هذا اليوم

الطقس

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كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأسبوع المقبل طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهـــرة الكبـرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شـديـد البرودة ليلًا على كافـــــة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويسود يوم الجمعة 11 فبراير 2022 شبورة مائية، من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أوضحت الهيئة إمكانية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من السبت 12 فبراير إلى الاثنين 14 فبراير 2022

- تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 15 فبراير 2022

تتوقع الهيئة أن تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 16 فبراير 2022
تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطـرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويرصد "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

5

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأمطار الشبورة

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وفيات اليوم

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متعافون اليوم

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