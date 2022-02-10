القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ 5 عمال مصريين

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، تفرض الكفالة البنكية على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

من جانبه، أشار الملحق العمالي شيرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، إلى ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير 2022، حيث تم اعتماد 7 عقود عمل، وتسوية شكوى واحدة وديا، وإحالة شكوى إلى القضاء، حيث تلقى المكتب شكوتين عماليتين تقدم أصحابها للمكتب.

ونظم المكتب 4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، وبلغ عدد حالات الموافقة على نقل 8 كفالات إلى كفيل جديد ، والرد على 111 استشارة عمالية مقدمة للمكتب.