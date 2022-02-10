وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الزراعة" يبحثان مستجدات تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان"

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفد مرافق له، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"، وذلك بحضور استشاري المشروع، برنارد هاريسون.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان" في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء كافة الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسًا للمواطنين، حيث تقوم الجهات المعنية بهذا الملف بالسعي نحو تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى حديقة رائدة من نوعها في المنطقة خاصةً في ظل ما تتمتع به من قيمة أثرية وتاريخية حيث تعد أول حديقة حيوان أقيمت في الشرق الأوسط وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم، إلى جانب تطوير حديقة الأورمان التي تعد أحد أكبر الحدائق النباتية في العالم.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء متابعة مستجدات هذا الملف والوقوف على آخر ما وصلت إليه الدراسات التي تتم عن طريق استشاري المشروع، مضيفًا أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدا على حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالحدائق التاريخية والتراثية وبالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.

وأشار القصير إلى أنه بعد الانتهاء من بحث دراسة التطوير المقدمة من الشركة المختصة سيتم عرضها على اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

وأضاف "القصير" أنه سيتم تطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بها، مؤكدا على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأشاد برنارد هاريسون بما تبذله الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الأخيرة لتطوير كافة قطاعات الدولة ومنها تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال إعادة تطويرها وتحديثها بشكل كلي.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد فؤاد، مترجم ، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

كما حضر اللقاء الدكتور محمد الفرجاني، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وحضر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد رجائي، المشرف على حدائق الحيوان، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.