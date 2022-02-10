بعد استقرارها عدة أيام.. ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس

12:58 م الخميس 10 فبراير 2022
بعد استقرارها عدة أيام.. ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس

أسعار البيض

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كتب- محمد سامي:

ارتفعت أسعار البيض في بورصة البيع اليوم الخميس بعد استقرارها لمدة 10 أيام متواصلة.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض، اليوم الخميس، في جميع البورصات الرئيسية 47 جنيها بزيادة قدرها جنيه عن معدلات البيع أمس، بينما سجل طبق البيض الأحمر 50 جنيها بزيادة تقدر بـ 2 جنيه عن سعر أمس، حيث كان يباع بـ 48 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد حققت انخفاضا بلغ 5 جنيهات خلال الأيام الماضية بعد أن تخطى السعر 50 جنيها للكرتونة خلال شهر يناير الماضي.

أسعار البيض البيض البورصة

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