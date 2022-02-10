قصور الثقافة تنظم عددا من البرامج احتفاء بكبار الكتاب والأدباء خلال فبراير

12:08 ص الخميس 10 فبراير 2022
قصور الثقافة تنظم عددا من البرامج احتفاء بكبار الكتاب والأدباء خلال فبراير

هشام عطوة

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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من البرامج الثقافية احتفاء بكبار الأدباء ولاستعراض مسيرتهم الإبداعية والأدبية، وهذه البرامج تنفذها الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وتتضمن الفعاليات، برنامج "عطر الأحباب" ويهدف إلى الاحتفاء بكبار الكتاب من خلال تناول سيرتهم الذاتية وإبداعهم الأدبي ويحتفي بالكاتبين الكبيرين محمود أمين العالم وفريد محمد معوض، برنامج "العودة إلى الجذور" ويلقي الضوء على كبار الكتاب وإعادتهم إلي جذورهم ليقدموا شهادات حول علاقتهم بالمكان مع دراسات وشهادات حول تجاربهم الإبداعية ومنهم الكاتب الكبير محمد جبريل والشاعر محمود قرني، برنامج "ملتقى التنوير" الذي يتناول بعض القضايا والمفاهيم الثقافية والمجتمعية ويتضمن ندوة بعنوان "جدلية الخطاب الثقافي والبمية المجتمعية" وذلك بفرع ثقافة بني سويف.

وقد أقيمت أولى حلقات برنامج عطر الأحباب في شهر يناير الماضي احتفاء بالذكرى العاشرة لرحيل الكاتب الكبير إبراهيم أصلان بقصر ثقافة السينما.

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