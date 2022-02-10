محافظ الجيزة يوجه بتذليل كافة العقبات لتسريع أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية

12:10 ص الخميس 10 فبراير 2022
محافظ الجيزة يوجه بتذليل كافة العقبات لتسريع أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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أ ش أ

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم، بتذليل كافة العقبات أمام أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام ، كما اطلع على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة والأجهزة المعنية بتطبيق خطوط التنظيم بمسار الطريق وعدم السماح بوجود التعديات.

كما تفقد المحافظ مسار طريق كفر غطاطي الواقع أسفل الطريق الدائري لمتابعة أعمال رفع كفاءته وتطويره وربطه بطريق المنصورية لاستغلاله كمحور مروري بديل للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوي ونزلة الطريق الدائري والمتجه لشوارع فيصل والهرم، وذلك في إطار الاستعدادات لإنشاء محطة مترو المتحف المصري، ضمن مراحل تنفيذ المشروع القومي لمترو الإنفاق بالخط الرابع .

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أية عقبات قد تواجههم لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في خلال فترة وجيزة لما لذلك من أهمية بالغة كأحد المحاور المرورية البديلة واستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بدءاً من كفر غطاطي باتجاه أبو رواش بطول 4 كم ومتوسط عرض 25 م .. مؤكداً على أهمية تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات المحددة وإزالة التعديات على خطوط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية .

رافق المحافظ - خلال الجولة - السكرتير العام للمحافظة علاء بدران، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .

هذا المحتوى من

Asha
أحمد راشد محافظ الجيزة ترعة المريوطية تغطية ترعة المريوطية

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