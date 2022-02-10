القوى العاملة: بدء دورات التفصيل والسباكة بوحدة تدريب متنقلة بقرية الحصص بالدقهلية

12:05 ص الخميس 10 فبراير 2022
القوى العاملة: بدء دورات التفصيل والسباكة بوحدة تدريب متنقلة بقرية الحصص بالدقهلية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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أ ش أ

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين لقرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، كما تم بدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم، أن ذلك يأتي في إطار متابعة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه يتم نقل الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته.. قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة، والسباكة، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني وإعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وأكد أن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا في عملية التدريب قبل نقلها من حضر شربين على مهنة التفصيل والخياطة، ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية الحصص نجاحا كبيرا نظرا لما حققته الوحدة بالقرى الأخرى بالمحافظة وقوائم الانتظار على التدريب المهني بمكاتب التشغيل.

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Asha
محمد سعفان وحدة تدريب متنقلة قرية الحصص الدقهلية

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