القاهرة والجيزة أولا.. الأوقاف تعلن خريطة توزيع لحوم "صكوك الإطعام"

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق مشروع "صكوك الإطعام"، الخميس، من أمام ديوان عام الوزارة بتوزيع (25) طنًا من لحوم، على الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، الثلاثاء، أن التوزيع على النحو التالي:

أولًا: يوم الخميس 3 /2 /2022م

م المحافظة الكمية

1. القاهرة 3

2. الجيزة 3

ثانيًا: يوم الجمعة 4 /2 /2022م

م المحافظة الكمية

1. الدقهلية 3

ثالثًا: يوم السبت 5 /2 /2022م

م المحافظة الكمية

1. الإسكندرية 3

2. دمياط 1

رابعًا: يوم الأحد 6/ 2 /2022م

م المحافظة الكمية

1. بني سويف 3

خامسًا: يوم الاثنين 7 /2 /2022م

م المحافظة الكمية

1. الفيوم 3

سادسًا: يوم الثلاثاء 8 /2 /2022م

م المحافظة الكمية

1. المنيا 3

سابعًا: يوم الأربعاء 9 /2 /2022م

م المحافظة الكمية

1. الشرقية 3​