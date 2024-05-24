أول رد من "تكوين" على مناظرة الدكتور أسامة الأزهري

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ردت مؤسسة تكوين، على رغبة الدكتور أسامة أزهري في عمل مناظرة مع المؤسسة، مؤكدة على موقفها من تلك الدعوات والدعاوى، بإنها ليست في مواجهة أو عداء أو رغبة في المجادلة مع أي مؤسسة دينية.

وأضافت: "لن نخوض أي مناظرة عقائدية تخص أي ديانة، فهذا ليس في صميم أهدافنا، و لكننا نرحب بأي مبادرة لنقد ومناقشة الفكر بالفكر".

وأوضحت: "وإذ تكن المؤسسة كل احترام لمؤسسة الأزهر الشريف وكل المنتمين إليها لكنها تتحفظ على بعض ما جاء في بيان الدكتور أسامة الأزهري في وصفه لأهداف المؤسسة"، مشيرة إلى أن المؤسسة أعلنت منذ يومها الأول أهدافها بشكل واضح، ولم تكن من تلك الأهداف أي تصريح أو تلميح لما سماه الدكتور أسامة بإنكار السنة النبوية أو اللجوء إلى أي نوع من النقاش حول الثوابت الدينية والاجتماعية، إنما أعلنت بشكل مفصل أن أهدافها هي نشر التسامح وإعلاء قيم الحوار البناء بين الرأي والرأي الآخر".

وتابعت: "ومن هذا المنطلق تحرص "تكوين" منذ إنشائها على ألا تتخندق في أي معسكر يظهر وكأنه مجابه أو معاكس للمؤسسات الدينية في الوطن العربي وفي القلب منها مؤسسة الأزهر الشريف".

وعليه فإن مؤسسة " تكوين الفكر العربي " توجه التحية للدكتور أسامة الأزهري وإلى كافة رموز الفكر والدين وتدعوهم للمشاركة في فعالياتها الكثيرة التي ستبدأ قريبًا بهدف الحوار البناء الذي يجمع ويوحد، ويهدف إلى الحقيقة المجردة، وليست المناظرات التي أثبتت التجارب أنها لا طائل منها يعود بالنفع على المجتمع.