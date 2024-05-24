مصطفى بكري: على حسين مهدي يعترف بخطئه تجاه مصر وينوي العودة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.

وتابع بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أن على حسين مهدي المقيم في الولايات المتحدة نشر بيان، يقول فيه أنه قرر تسليم نفسه للسلطات المصرية خلال 48 ساعة من الآن، مضيفا أنه سيصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9 صباحا يوم الاثنين المقبل بمطار القاهرة.

كما أردف مقدم "حقائق وأسرار"، أن على حسين مهدي حصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية في 2020، موضحا أنه تنازل عن الإقامة و سيعود ليقف في مصر مع وطنه.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن على حسين مهدي أكد على ثقته في الدولة المصرية ومسارها الجديد وأن اتحاد العرب مهم للقضاء على أي مخطط.

وذكر الإعلامي مصطفى بكري، أن على حسين مهدي اعترف بخطئه في كثير من الأمور وأزمة غزة أكدت وأوضحت كل شيء وأنه ظلم مصر.

ووجه على حسين مهدي رسالة للهاربين: "ندعوكم للعودة لأحضان الوطن وعدم الخوف.. جه وقت رجوعنا يا شباب .. شوفت قيادة كبيرة وكلمتها واحدة".