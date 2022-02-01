"قومي المرأة" يوجه الشكر للرئيس على توجيهاته بإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة

(أ ش أ):

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري، وذلك خلال اجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المصرية، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، في بيان اليوم الثلاثاء، التحية للرئيس السيسي على هذا التوجيه لأن المرأة تعد الحلقة الأضعف في قضايا الأسرة وفي المحاكم فهي تجري على تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية ونفقة الأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق والقضايا المتعلقة بالتمكين من منزل الزوجية وقضايا أجر المسكن والحضانة وقضايا أخرى كثيرة، لذا فهي تحتاج كافة الدعم والمساندة من الدولة للحصول على حقوقها وحقوق أطفالها وتخفيف الأعباء التي تقع على كاهلها بعد حدوث الطلاق.

وأشارت مرسي، إلى أن التقاضي داخل محاكم الأسرة يستغرق الكثير من الوقت مما يمثل عبء كبير على المرأة، مؤكدة أنه لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المدافع والمناصر الأول عن حقوق المرأة.

وقالت رئيس القومي للمرأة، إن الرئيس السيسي ينادى دائما بتحقيق العدالة الناجزة وهو حريص على مساندة المرأة وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع.

وأضافت أن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة هدفها رأب الصدع بين الزوجين والحفاظ على كيان الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع من التفكك والانهيار، ونأمل استمرار هذه الجهود.

وأعربت عن آمالها بأن تشهد الفترة القادمة الانتهاء وإنجاز العديد من قضايا محاكم الأسرة المتعلقة بالخلع والنفقة والطلاق وغيرها في ظل توجيهات رئيس الجمهورية.