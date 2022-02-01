مطار برج العرب يكرم عاملا أمينًا عثر على مبلغ مالي كبير وسلمه لراكب

04:04 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
مطار برج العرب يكرم عاملا أمينًا عثر على مبلغ مالي كبير وسلمه لراكب

مطار برج العرب يكرم عاملا أمينًا عثر على مبلغ مالي

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كتب- محمد عبيد:

كرم مطار برج العرب الدولي العامل الأمين "عبد الرحمن مستور"، والذي عثر على مبلغ مالي كبير يخص أحد الركاب المسافرين، وقام بتسليم المبلغ إلى إدارة المطار والتي قامت بدورها بتسليم المبلغ للراكب قبل سفره، وعرض الراكب مكافاة مالية على العامل إلا إنه رفض.

وقرر الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، تكريم العامل الأمين والإشادة بخلقه وصرف مكافاه ماليه له.

كما منح الطيار هشام فريد مدير مطار برج العرب الدولي، العامل شهادة شكر وتقدير، وأعرب عن بالغ سعادته لما يلاقيه من حسن الأخلاق والأمانة، التي يتحلى بها جموع العاملين والمترددين على المطار، حيث أن هذه الواقعة ليست هي الأولى بل تكررت كثيرا .

مطار برج العرب عبد الرحمن مستور الطيار أحمد منصور تكريم عامل الطيار هشام فريد

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