لليوم الرابع.. ثبات أسعار البيض في بورصة الدواجن

01:35 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
لليوم الرابع.. ثبات أسعار البيض في بورصة الدواجن

أسعار البيض

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كتب- محمد سامي:

واصلت أسعار البيض الثبات لليوم الرابع على التوالي بعد أن انخفضت السبت الماضي بمقدار 6 جنيهات، حيث تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 46 جنيهًا و46.5 للطبق الواحد، حسب أسعار محطات البنا والصالحية والصحراوي والبركة والصالحية.

وسجلت أسعار البيض الأحمر ثباتًا؛ حيث ترواح سعر الطبق من 48 إلى 48.5 جنيه، وَفق نفس المحطات ببورصة الدواجن.

وشهدت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، وَفق بورصة البيض الرسمية، انخفاضًا كبيرًا؛ حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيهًا، والأحمر 48 جنيهًا، والبلدي 58 جنيهًا.

وكانت أسعار البيض قد حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 جنيهًا.

ووضعت الدولة خطة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة، تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار البيض بورصة الدواجن الثروة الداجنة

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