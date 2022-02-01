للعام السادس.. فتح باب التقديم لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

كتب- مصراوي:

تعلن مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" عن فتح باب التقدم لجائزة الصحافة العربية بدءاً من أول فبراير 2022، ولمدة 4 أشهر على أن يكون آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2022، وذلك عبر البريد الإلكتروني awards@heikal.info

تهدف مؤسسة " محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" من خلال هذه الجوائز -والتي تتمثل في ميدالية تذكارية ومبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه - إلى تكريم الصحفيين والصحفيات بالوطن العربي ممن تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال 2021، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم، واستكمال ما تتطلبه المهنة من وسائل وأدوات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

ويستطيع المتسابقون التقدم للجوائز عن أي عمل منشور باللغة العربية في جميع الجرائد والصحف والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق لجميع الجنسيات العربية التقدم للمسابقة بشرط أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2021.

الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية نشأت عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية أيضا لدعم شباب الصحفيين من العرب وتنمية قدراتهم من خلال العمل الجاد على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.