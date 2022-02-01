صور.. تشييع جنازة عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية الأسبق بعد قليل

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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

تشيع بعد قليل جنازة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، من مسجد الرشدان.

كان أعلن كريم عمرو خفاجة وفاة جده اللواء المحجوب عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال خفاجة: "توفى إلى رحمة الله جدي الوزير اللواء محمد عبدالسلام المحجوب نسألكم الدعاء.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدًا إن شاء الله الثلاثاء 1 فبراير في مسجد الرشدان بعد صلاة الظهر، والدفنة في الوفاء والأمل محور المشير، العزاء يوم الأربعاء 2 فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد محور 26 يوليو".