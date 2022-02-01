متحدث التموين يكشف عدد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" (فيديو)
(مصراوي):
قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اليوم الاثنين 31 يناير 2022، هو الأخير لتلقي مستندات المتقدمين لمشروع جمعيتي والموجودين على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمشروع في المرحلة الرابعة ضمن قوائم الانتظار وصل إلى ما يقرب من 8 آلاف متقدم وسيتم غدًا بدء فرز الطلبات المستوفية لشروط التقدم.
وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشروط هي (ألا يزيد السن عن 45 عامًا ولا يقل عن 21 عامًا - يكون حاصل على مؤهل متوسط فيما أعلى - يكون قد أدى الخدمة العسكرية - لا يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص).
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه بناءًا على تلك الضوابط وتقديم المستندات الدالة التي تم تقديمها بالمديريات وهي (برنت تأمين - صورة بطاقة شخصية - صورة المؤهل- صورة موقفه من التجنيد)، وتتم المعاينة لهم بعد مراجعة الأوراق وموافقة واعتماد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على إجراء المعاينات.
وشدد "كمال"، على المتقدمين بعدم الإيجار أو التشطيب إلا بعد إجراء المعاينة الأولى مشيرًا إلى الالتزام بقواعد التقديم وهي (ألا تقل المسافة بين المنفذ المزمع إجراء المعاينة له واقرب بدال تمويني أو منفذ جمعيتي 500 متر - ولا تقل مساحة المنفذ عن 30 مترا).
وأكد أنه بعد إنهاء معاينات المرحلة الرابعة سيصل عدد المنافذ المفتتحة إلى 7 آلاف منفذ بجميع المراحل من الأولى حتى الرابعة مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع جمعيتي هو توفير فرص العمل للشباب وكذلك توفير السلع الغذائية بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية، مضيفًا أن المشروع نجح في مراحله السابقة في توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
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