متحدث التموين يكشف عدد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" (فيديو)

12:03 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
متحدث التموين يكشف عدد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" (فيديو)

أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتج

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(مصراوي):

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اليوم الاثنين 31 يناير 2022، هو الأخير لتلقي مستندات ‏المتقدمين لمشروع جمعيتي والموجودين على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمشروع في المرحلة ‏الرابعة ضمن قوائم الانتظار وصل إلى ما يقرب من 8 آلاف متقدم وسيتم غدًا بدء فرز الطلبات المستوفية لشروط التقدم.

وأوضح معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشروط هي (ألا يزيد السن عن 45 عامًا ولا يقل عن 21 عامًا - يكون ‏حاصل على مؤهل متوسط فيما أعلى - يكون قد أدى الخدمة العسكرية - لا ‏يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص).

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه بناءًا على تلك الضوابط وتقديم المستندات الدالة التي تم تقديمها ‏بالمديريات وهي (برنت تأمين - صورة بطاقة شخصية - صورة المؤهل- صورة موقفه من التجنيد)، ‏وتتم المعاينة لهم بعد مراجعة الأوراق وموافقة واعتماد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على إجراء المعاينات.

وشدد ‏"كمال"، على المتقدمين بعدم الإيجار أو ‏التشطيب إلا بعد إجراء المعاينة الأولى مشيرًا إلى الالتزام بقواعد التقديم ‏وهي (ألا تقل المسافة بين المنفذ المزمع إجراء المعاينة له واقرب بدال ‏تمويني أو منفذ جمعيتي 500 متر - ولا تقل مساحة المنفذ عن 30 مترا).

وأكد أنه بعد إنهاء معاينات المرحلة الرابعة سيصل عدد المنافذ ‏المفتتحة إلى 7 آلاف منفذ بجميع المراحل من الأولى حتى الرابعة مشيرًا إلى ‏أن الهدف من مشروع جمعيتي هو توفير فرص العمل للشباب وكذلك توفير ‏السلع الغذائية بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية، مضيفًا أن ‏المشروع نجح في مراحله السابقة في توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة ‏عمل مباشرة وغير مباشرة.

وزارة التموين مشروع جمعيتي صرف التموين

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