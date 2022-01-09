3 منهم عادوا من شرم الشيخ.. إعلاميون يعلنون إصابتهم بكورونا

كتب- مينا غالي:

أعلن 4 إعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا مؤخرًا، فيما عاد 3 منهم من شرم الشيخ بعدما توجهوا إليها للمشاركة في منتدى شباب العالم، وهم الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية دينا عبدالكريم، والإعلامية سمر نعيم.

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ساتابع منتدى الشباب بفخر على شاشة التليفزيون.. عدت من المطار بعد اكتشاف إيجابية مسحتي!".

وكتبت الإعلامية سمر نعيم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "Tested positive at the airport

ايجابي كورونا.. علي قد ما زعلت علشان كان نفسي أحضر وأشارك في المنتدى، على قد ما أنا فخورة ببلدي جدااا وبالتنظيم والإجراءات الاحترازية اللي معمولة علشان المحافظة علي صحة الناس.. شكرًا لكل واحد بيشارك في العظمة دي وأكيد المنتدي في نسخته الرابعة هيكسر الدنيا زي ما اتعودنا".

كما أصيبت الإعلامية والنائبة دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة على القناة الأولى للمرة الثانية بفيروس كورونا، ولم تتمكن من المشاركة في منتدى شباب العالم، وهي المرة الثانية التي تصاب فيها بفيروس كورونا.

من ناحيتها أعلنت الإعلامية بسمة وهبة اليوم، إصابتها بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، وكتبت عبر صفحتها على موقع انستجرام: "سنتين بهرب وأجري وأستخبى من الفيروس الملعون، لكن الحذر لا يمنع القدر.. أصيبت بأوميكرون.. الحمد لله على كل حال يارب أعنا".

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