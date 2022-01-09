قبل انطلاق "شباب العالم".. ورشة عمل عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة

كتب- مصراوي:

عُقدت ورشة عمل بعنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال العمل التكنولوجي ورواد المجال على المستويين العلمي والعملي، حيث جرى مُناقشة عدة موضوعات حول استغلال وسائل التكنولوجيا المُختلفة في مجالات الحياة اليومية لمواجهة التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.



وأعربت د.يمني عبد الله، مدرس مساعد بإحدى الجامعات الألمانية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا التصوير الحراري، عن بالغ سعادتها بعودة منتدى شباب العالم إلى الانعقاد بعد ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الدول، مُستعرضةً دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات وحل المشكلات في مختلف أنشطة الحياة اليومية، ومجالات العمل المختلفة مثل مجال الصحة والصناعة والزراعة والأمن وغيرها.



وقدم براين بوسير، رائد أعمال في مجال إنترنت الأشياء IOT من دولة كينيا، شرحًا حول أهمية تطبيقات التكنولوجيا في مجال الزراعة، حيث استعرض تجربته في إنشاء تطبيق لتحسين الإنتاج الزراعي عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعرفة خواص التربة، وتحديد الأوقات المناسبة للري وكمية المياه المطلوبة، وتحديد أنسب أنواع الأسمدة لتحقيق الفاعلية الناجعة لاستخدام الموارد المتاحة، خصوصًا مياه الري؛ مما يحقق تعظيم الإنتاج وجودته.



وأضاف د.عماد نجيب، المتخصص مجال في تحسين الاستشعار، أن كل التكنولوجيا الآن تعتمد على حجم هائل من سلاسل البيانات، وفي المقابل توجد عدد تحديات أخرى مرتبطة بتضخم البيانات وخصوصيتها وأمنها.



وشارك الحضور خلال الورشة، عبر التوزيع إلى مجموعات، في عدد من الأنشطة التفاعلية، التي شملت اختيار تحدٍّ مُحدد يواجه بلدانهم، واقتراح أفكار لحلول تكنولوجيا مُبتكرة لمواجهته هذه التحديات، مع وضع خطة للتنفيذ ومراقبة التقدم المحرز في تحقيق النتائج.



وأجمع المتحدثون على أهمية استخدام التكنولوجيا لتقوية البنية التحتية؛ حيث إن ضعف البنية التحتية يؤدي مشكلات مركبة، منها ارتفاع تكلفة بعض الموارد الحيوية، وهو مما يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء والسكن، وتضاؤل فرص استثمار القطاع الخاص، خصوصاً في دول إفريقيا التي تعاني تسارع النمو السكني وندرة بعض الموارد الحيوية.



وأجمع المتحدثين على أن جميــع مكونــات النظــام البيئــي الرقمــي مهمــة جــدًّا بالنســبة إلى الاقتصاديات الناميــة، خصوصًا في دول القارة الإفريقية، وبالتالــي أهمية إدراك أن التحــول الرقمــي والتطبيقات التكنولوجية الناجــحة ستؤدي إلــى أربــاح في العديــد مــن القطاعــات الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الموارد المتاحة وتعظيم الإنتاج.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.