شمعة مضيئة أثناء ظلام حكم الإخوان.. نجيب ساويرس ينعي تهاني الجبالي

كتب- يوسف عفيفي:

نعى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، المستشارة تهاني الجبالي، التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام.

وكتب "ساويرس" تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" نعى فيها المستشارة تهاني الجبالي قائلًا: "سيدة المواقف الوطنية.. لم تتأخر يوما عن الوقوف ضد التطرف ولم تخف من طيور الظلام و لم تسعي إلى منصب بل أخذ منها منصبها بكسر القانون وتعديله.. كانت شمعة مضيئة أثناء ظلام حكم الإخوان! عرفتها شجاعة وذكية و مثابرة و محاربة إلى النهاية.. في جنة الخلد يا سيدتي.. الله يرحمك

وكانت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، توفيت صباح اليوم الأحد، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها لمستشفى العجوزة.

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