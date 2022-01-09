قومي المرأة ناعيا المستشارة تهاني الجبالي: لن ينسى التاريخ مواقفها ونضالها ضد الإرهاب

القاهرة- أ ش أ:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى القاضية العظيمة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة سابقا ، والتى وافتها المنية، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس -في بيان أصدرته اليوم - عن بالغ حزنها لوفاة القاضية الجليلة تهاني الجبالي، قائلة: "فقدت مصر اليوم رمزا عظيما من رموز القضاء المصرى، وأول قاضية مصرية وصاحبة أعلى منصب قضائي وصلت إليه المرأة المصرية، هى السيدة العظيمة المناضلة القاضية تهاني الجبالي التى رحلت عن عالمنا تاركة تاريخا حافلا ومشرفا من النضال دفاعا عن الوطن وعن قضايا المرأة العربية والمصرية، ولن ينسى التاريخ مواقفها ونضالها ضد الإرهاب".

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة،سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ظاهلها وذويها الصبر والسلوان.