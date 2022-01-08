تعرف على الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في الرواية فرع الشباب

(مصراوي):

حصدت الكاتبة أريج جمال، المركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية، فرع الرواية لشباب الكتاب، عن رواية "أنا أروى يا مريم".

كما حصد الكاتب يوسف نبيل، المركز الثاني عن رواية "اللقاء الأخير".

وانطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس كانت أعلنت مؤخرًا القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.