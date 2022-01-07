حقوق إنسان النواب تثمن إقامة قداس عيد الميلاد في مركز الإصلاح بوادي النطرون

10:57 م الجمعة 07 يناير 2022
حقوق إنسان النواب تثمن إقامة قداس عيد الميلاد في مركز الإصلاح بوادي النطرون

مجلس النواب

(مصراوي):

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات بالوزارة لحرصهم على عدم حرمان مراكز الإصلاح للنزلاء الأقباط من الاحتفال بعيد الميلاد.

وثمن رضوان في بيان له، استقبال مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون – مركز إصلاح وتأهيل بدر عدداً من رجال الدين المسيحي، لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة، عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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