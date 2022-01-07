ضبط أقراص مخدرة وحشيش مع راكبين قادمين من إيطاليا ولبنان في المطار

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها موعد انتهاء الشبورة، وحقيقة رفع أسعار اللحوم، وقطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الجيزة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- الأرصاد تكشف موعد انتهاء ظاهرة الشبورة المائية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الشبورة المائية الكثيفة التي تتعرض لها البلاد حاليا، خلال الصباح الباكر.

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- الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن أفضل وقت للسفر عبر الطرق الزراعية والصحراوية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أفضل موعد للسفر على الطرق الزراعية والصحراوية، بالتزامن مع الشبورة المائية الكثيفة التي تتعرض لها بعض المناطق.

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- الحكومة ترد على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع أعياد الميلاد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، لا أساس له من الصحة.

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- وزيرة البيئة تستعرض المحاور الرئيسية لاستعدادات مدينة شرم الشيخ لـcop27

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 " في نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ.

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- مياه الجيزة: قطع الخدمة لمدة 8 ساعات في بعض مناطق المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفر نصار) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق ٨/ ١ /٢٠٢٢.

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