الطقس.. التبنؤ بالفيضان يعلن الأماكن المعرضة لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

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كتب-أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، خرائط التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال الثلاثة أيام المقبلة.

ونشر المركز صور لخرائط ونماذج التنبؤ خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من يناير الجاري.

وجاءت خريطة سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلي:

الجمعة:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد.

السبت:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وأقصى غرب البلاد.

الأحد:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتقل شدتها على جنوب البحر الاحمر ووسط وجنوب الصعيد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.