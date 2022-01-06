الجيزة: تشميع مصنع كلور يمثل خطرًا على البيئة (فيديو)

06:37 م الخميس 06 يناير 2022
الجيزة: تشميع مصنع كلور يمثل خطرًا على البيئة (فيديو)

تشميع مصنع كلور يمثل خطرًا على البيئة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط مصنع غير مرخص به كميات كبيرة من مادة الكلور غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات تمثل خطراً على مستخدميها وذلك بمنطقة القصبجي بحي جنوب الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين والمنتجات التي يتم تداولها.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب وبالتعاون مع مباحث التموين، بغلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لما يحويه المصنع من مواد تمثل خطورة علي المنطقة المحيطة به نظرا لعدم استيفائه أي اشتراطات للحماية والسلامة المدنية والاشتراطات البيئية والصحية ويستخدم مواد سريعة الاشتعال وتمثل خطورة علي البيئة.

تشميع مصنع غلق مصنع كلور البيئة

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