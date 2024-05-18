صورة الشمس الخافتة.. كيف يبدو كوكب بلوتو وقت الظهر؟

كتب- محمد نصار:

قالت الجمعية الفلكية، إن وكالة ناسا ابتكرت أداة تسمى "بلوتو تايم" تتيح للناس في جميع أنحاء العالم تجربة مستويات الضوء التي تسود وقت الظهر على الكوكب القزم.

وأضافت الجمعية، في بيان قبل قليل، أن المستخدم يدخل موقعه الجغرافي، ويتم إخباره بالفرصة التالية المتاحة للخروج من منزله ورؤية محاكاة لأجواء بلوتو في منتصف النهار (كل شخص لديه فرصتين كل يوم عند المغرب والفجر).

وتابعت: يدور بلوتو على مسافة تبلغ حوالي 4.8 مليار كلم من الشمس في المتوسط -بعيد جدا- لكن ليس بعيدا جدا لدرجة أن الكوكب القزم مغمور في ظلام مستمر.

وبالنسبة لشخص على سطح بلوتو ستكون الشمس أخفت بنحو 1000 مرة مما هي عليه هنا على الأرض، إلا أن ضوء الشمس سيكون قويًا بما يكفي لقراءة كتاب عند الظهر، ورؤية سماء بلوتو الغريبة مع وجود قمره الكبير (شارون) الذي يلوح في الأفق.

ويمكن الدخول إلى الرابط التالي، من هنا،

ثم إدخال اسم مدينتك في خانة (LOCATION) والضغط على المربع الأزرق (FIND THE NEXT PLUTO TIME) - بعد ذلك سيظهر مربع فيه معلومات وقت محاكاة وقت الظهر في بلوتو في مدينتك.

وعندما تخرج من منزلك في الوقت المحدد ستعيش أجواء منتصف النهار ومستويات الضوء تحاكي تماما ما يحدث ظهرًا على الكوكب القزم بلوتو.