نقيب المهندسين يوضح حقيقة الصرف من صندوق المعاشات على مستشفى بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن كل ما أُثير عن الصرف من صندوق المعاشات لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر لا أساس له من الصحة، وإنه لم يتم إصدار أية أوامر إسناد من النقابة للتنفيذ أو الصرف من الصندوق.

وأوضح ضاحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الأرض تم تخصيصها عام 2015 أثناء وجود المجلس السابق وتم وضع حجر الأساس آنذاك وعندما تسلم المجلس الحالي وجدنا أن المشروع بدون دراسة جدوى ولا يوجد لها مصادر تمويل فتم التحرك لاتخاذ خطوات جادة واستعادة الأرض التي تم سحبها.

وتابع: قمنا بعمل دراسة جدوى للمشروع وتم العرض برمته على المجلس الأعلى للنقابة، وكل ما أُثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمثابة شائعات مغرضة إنما الغرض منها إثارة جموع المهندسين، وشق الصف والتشكيك في هيئة المكتب والمجلس الأعلى بغرض الانتخابات القادمة.

وأضاف نقيب المهندسين أن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، كان قد أشاد أمام الجمعية العمومية للمهندسين بالسياسة المالية التي تنتهجها النقابة، مشيرًا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الثالث على التوالي حيث حقق عام 2018 فائضًا قدره 178 مليون جنيه وفي عام 2019 حقق فائضًا قدره 365 مليون جنيه في حين أنه حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه.

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