تغييره في المناهج.. الأرصاد تعلن موعد إعلان الوصف الجديد لطقس مصر

10:00 ص الخميس 06 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مصادر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تم الانتهاء من وصف طقس مصر الجديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.

وقالت المصادر، إن الوصف الجديد لحالة الطقس في مصر سيتم تدريسها في المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة، وحذف الوصف القديم للطقس.

وتابع: "الوصف الحالي للطقس في مصر "حار جاف صيفًا.. دافئ ممطر شتاء"، لكن منذ عامين تقريبًا بدأت لجنة مشكّلة من هيئة الأرصاد الجوية، ووزارة البيئة العمل في وضع الخريطة المناخية التي تعمل على دراسة المناخ في مصر لمدة 100 سنة، منذ عام 2010 لـ 2100 لمعرفة الأحوال المناخية على مصر مستقبلا.

وأوضحت المصادر، أن النتيجة التي ستعلن قريبًا سيحدد على أساسها التغيير المناخي على مصر، والوصف الدقيق لحالة المناخ.

اللجنة المشكلة لوضع وصف الطقس في مصر، جاءت نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت في العالم أجمع ومنها مصر، والتي أدت إلى تغييرات في ملامح الفصول المناخية الأربعة.

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