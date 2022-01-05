على رأسهم الفخراني وحازم إمام.. نجوم الرياضة والفن في عزاء إبراهيم حجازي (صور)

07:31 م الأربعاء 05 يناير 2022
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  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الرياضة والفن على حضور عزاء الإعلامي الراحل إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكان من بين الحضور: الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والإعلامي أحمد شوبير، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، والفنان يحى الفخراني وزوجته لميس جابر، والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

كما حضر العزاء عدد من النواب، على رأسهم النائبة فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، والنائب محمد جزر.

وتوفى صباح الاثنين، الإعلامي إبراهيم حجازي، بعد صراع مع المرض، كما شيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.​

عزاء إبراهيم حجازي نجوم الرياضة مسجد المشير أحمد شوبير

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