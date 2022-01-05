"الملاكي تحت التريلا".. مصرع شخص وإصابة 8 في حادث مروري مروع بالدائري الأوسطي (صور وفيديو)
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كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن شخصا لقى مصرعه وأصيب 8 آخرين، جراء الحادث المروع الذي وقع اليوم الأربعاء، أعلى الطريق الأوسطي.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه تم نقل 7 مصابين لمستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، وحالتهم بين متوسطة إلى خطيرة.
وأشار إلى الدفع بنحو 10 سيارات إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، ورفع حالات الاستعداد بمستشفيات القاهرة المجاورة لموقع الحادث.
ووقع حادث مروري مروع بين عدد من السيارات الملاكي وسيارات نقل ثقيل (تريلا) أعلى الطريق الأوسطي بالتقاطع مع الطريق الدائري.
واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ المواطنين داخل السيارات بموقع الحادث.
وبثت صفحات محلية، فيديوهات للحادث، وقال أحد المارة إن "الحادث صعب جدا، وفيه عربية ملاكي تحت التريلا".
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