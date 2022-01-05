نقابة القطاع الخاص تطالب جهات التحقيق بمعرفة تداعيات حادث شركة الغزل والنسيج​ بالمحلة

كتب- يوسف عفيفي:

نعى شعبان خليفة، نقيب العاملين بالقطاع الخاص، شهيد العمل والإنتاج، جراء حادث شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بعد انهيار سقف إحدى صالات النسيج أمس

جاء ذلك على خلفية انهيار سقف أحد عنابر الشركة، أثناء خروج الوردية أمس، ما نتج عنه إصابة عدد ٦ عمال تم خروج ٥ منهم عقب تقديم الرعاية الطبية ووفاة عامل واحد.

وتقدم خليفة عبر تصريح لمصراوي، بخالص العزاء لأسر الشهيد، داعيا لهم بالصبر والسلوان ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وطالب خليفة، مديرية القوى العاملة بالغربية، بتشكيل لجنة فنية من مفتشين السلامة والصحة المهنية والتأمينات الاجتماعية علاقات العمل لبيان مدى التزام الشركة باتباع وسائل السلامة والصحة المهنية وصرف إعانات عاجلة للضحايا.

كما طالب رئيس نقابة القطاع الخاص، بصرف مصروفات الجنازة للمتوفي وصرف إعانات عاجلة للمصابين وتوفير الرعاية الطبية للاطمئنان على صحتهم.

وطالب خليفة، جهات التحقيق للوقوف على تداعيات الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الحدث وتحديد المتسبب فئة والعمل على عدم تكرارها.

وشهدت قرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية في الساعة السابعة صباحا تشييع جنازة العامل "السيد شعبان" ضحية واقعة انهيار سقف عنبر مصنع شركة النصر للغزل بالمحلة في مشهد جنائزي شارك فيها المئات من زملائه العمال والعاملات حتى مثواه الأخير ودفن بمقابر أسرته.

وكانت قوات الحماية المدنية، نجحت في انتشال جثمان الشاب الضحية، بعد استمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث لأكثر من 6 ساعات متواصلة حتى تم تحديد موقعه.

وجاءت أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار المصنع كل من عاشور السيد على عامل مصاب كسر بالجمجة وإبراهيم علام فرج الشيخ مصاب كدمات بالذراع الأيسر ومحمد أحمد عبد القادر عامل مصاب كدمه بالرأس محمد احمد السيد غنيم عامل مصاب كدمه بالرأس ومحمود الششتاوي محمود نصار عامل مصاب مصاب ارتجاج واشتباه كسر جمجمة بينما جاري البحث عن السيد شعبان نعمان عامل مفقود تحت أنقاض.