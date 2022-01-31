الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء باستبدال 3 نصوص بأخرى

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 383 لسنة 2022، باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2073 لسنة 2018 بنص آخر.

ونصت المادة الجديدة، بأن يرخص لكل من الهيئة العامة لمسناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البري في تأسيس شركة مساهمة.

كما أصدر القرار رقم 401 لسنة 2022، باستبدال نصي البندين (1 و5) من المادة الأولى من قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 113 لسنة 2018 بنصين آخرين.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء نصها كما يلي: