أحذفها فورًا.. دار الإفتاء تحذر من رسالة مضللة خاصة بشهر رجب



كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت دار الإفتاء المصرية من انتشار رسالة على "الواتس آب" و"الفيسبوك"، خاصة بالمباركة بشهر رجب، ونصحت بحذفها فورًا.

وقالت الإفتاء في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "انتشرت هذه الرسالة ويتم تداولها بين الأشخاص ونؤكد على أن ما بها غير صحيح فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم أن من يبارك بدخول الشهر الفضيل سيحرم جسده على النار لا تساعد في انتشار مثل هذه الرسائل واحذفها عند استقبالها".