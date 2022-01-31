حنان مفيد فوزي تكشف الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لكسر في المفصل

11:00 م الإثنين 31 يناير 2022
حنان مفيد فوزي تكشف الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لكسر في المفصل

مفيد فوزي وابنته

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كتب- مينا غالي:

كشفت الكاتبة حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي مفيد فوزي، عن تعرض والدها لكسر في المفصل، عبر حسابها في موقع "انستجرام".

وقالت حنان إن والدها تعرض للإصابة منذ 10 أيام: "بعد مرور 10 أيام من الخضة، والقلق والحيرة، والألم على بابا، مضطرة انطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا على بابا، ومش بيرد".

وأضافت: "بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف الأيمن، والوضع لا يسمح بتدخل جراحي، لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمد لله قدر ولطف، ويا رب يمد إيده ويتمم شفاه، باطلب دعواتكوا لوجه الله، يا رب رحمتك".

مفيد فوزي حنان مفيد فوزي كسر في المفصل

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