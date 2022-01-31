الصحة: استقبال أولى شحنات عقار "إيفوشيلد" لعلاج مصابي كورونا (فيديو)
(مصراوي):
أعلنت وزارة الصحة، استقبال أولى شحنات عقار "إيڤوشيلد" الذي طورته شركة أسترازينيكا لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لاستقبال الشحنة في مطار القاهرة الدولي.
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