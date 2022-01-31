وفاة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب

(مصراوي):

أعلن حفيد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وفاة جده مساء اليوم الاثنين، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية والإسماعيلية الأسبق.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، غدًا الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد آل رشدان، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

واللواء المحجوب وزير أسبق لوزارة التنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.