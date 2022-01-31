السيسي يوجّه بتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية

05:33 م الإثنين 31 يناير 2022
السيسي يوجّه بتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".

حيث عرض وزير قطاع الأعمال العام مستجدات تطوير شركات القطاع، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة.

ووجّه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذًا في الاعتبار مردودها الإيجابي المهم على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً.

على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سيارات الركوب الكهربائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور دلتاكرون وفلورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا