البابا تواضروس للسفير الإيطالي: الرئيس السيسي والحكومة يعملون على مبادئ المساواة

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم السفير الإيطالي ميشيل كواروني الذي حضر للتعارف على قداسة البابا بعد توليه منصبه الجديد في مصر منذ 3 أشهر.

وأشار قداسة البابا عن زياراته العديدة إلى إيطاليا ومن ضمنها مشاركة قداسته في يوم الصلاة العالمي الذي أقيم في باري عام 2018 بحضور قداسة البابا فرانسيس والعديد من البطاركة.

ومن جهته أشار السفير إلى احتضان دولته للحوار المفتوح وحرية الأديان، كما رأى في مصر نموذجًا طيبًا للتسامح والتعايش الجيد بين الأديان.

وأكد قداسة البابا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية يعملون على مبادئ المساواة واحترام الآخر وقبول التنوع.