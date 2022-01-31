الوطنية للصحافة: ديون المؤسسات القومية للتأمينات بلغت ٣ مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الديون المتراكمة على المؤسسات القومية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بلغت ٣ مليارات جنيه، مؤكدا أن أصل قيمة الدين تبلغ مليارا و٩٠٠ مليون جنيه فقط.

وأعلن خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة محمود مسلم، التوصل لاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية يقضي بسداد ٤ ملايين شهريا، على ٥٠ سنة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يقضي بإسقاط نحو ٩٠٪ من فوائد الديون، قائلا: هذه الديون متراكمة منذ سنة ١٩٧٠.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، وضعت خططاً لتطوير جميع المؤسسات الصحفية القومية، وعمل بوابات إليكترونية تليق بها، موضحاً أنه تم تطوير بوابات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير، كما أن بعض المؤسسات لم يكن لديها بوابات مثل دار الهلال ودار المعارف.

وأكد أن الهيئة رفضت الاستعانة بشركات من الخارج للتطوير أو عمل بوابات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بمركز "أماك" بمؤسسة الأهرام، لما يضمه من خبرات هندسية في مجال التصميمات، وهو ما نتج عنه توفير أموالا كبيرة لصالح المؤسسات الصحفية القومية.​