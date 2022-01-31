فرص واعدة.. القصير يبحث مع المستثمرين العرب والأجانب الاستثمار الزراعي والسمكي -صور

كتب- مصراوي:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام حاليًّا بالعاصمة السعودية الرياض.

وعقد القصير اجتماعات مع بعض المستثمرين من دول الأردن وسلطنة عمان وفرنسا وكندا وأستراليا.

واستعرض وزير الزراعة معهم آفاق الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في مصر وأطلعهم على حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا المجال؛ خصوصًا بعد تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاح التشريعي وكذلك الطفرة غير المسبوقة في مجال البنية الأساسية والتي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الزراعة للمستثمرين العرب والأجانب ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة ومتاحة سواء في مجال الاستثمار الزراعي بصفة عامة وفي مجال الاستزراع السمكي بصفة خاصة.

حضر اللقاء د.صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية والتمثيل التجاري المصري بالمملكة العربية السعودية.