اختناق 12 شخصا.. محافظ القاهرة يكشف سبب الحريق في محيط مسجد الحسين

12:38 ص الإثنين 31 يناير 2022
اختناق 12 شخصا.. محافظ القاهرة يكشف سبب الحريق في محيط مسجد الحسين

حريق الحسين

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كتب- محمد نصار:

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين، وأسفر عن ١٢ مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني وإلى العقار رقم ٤ و ٥ وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد.

وأكد محافظ القاهرة الذي انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث.

حريق الحسين اختناق 12 شخصا محافظ القاهرة سبب الحريق

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