وزير السياحة: تحديد خطوط التجميل كحرم لأحد المنازل في البحيرة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 169 لعام 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: "تحدد خطوط التجميل كحرم لمنزل حسن جلال مركز رشيد محافظة البحيرة، والمسجل أثر بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951 والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين".

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: