وزير السياحة: تحديد خطوط التجميل كحرم لأحد المنازل في البحيرة

10:28 م الأحد 30 يناير 2022
وزير السياحة: تحديد خطوط التجميل كحرم لأحد المنازل في البحيرة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 169 لعام 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: "تحدد خطوط التجميل كحرم لمنزل حسن جلال مركز رشيد محافظة البحيرة، والمسجل أثر بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951 والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين".

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

2 (3)2 (2)2 (4)2 (1)

خالد العناني وزير السياحة البحيرة خطوط التجميل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون بكأس الأمم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا